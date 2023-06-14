Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:10
Просмотров: 177

Всесвітній день донора: у Харкові вже здали кров поліцейські та судові охоронці

Всесвітній день донора: у Харкові вже здали кров поліцейські та судові охоронці

14 червня, у Всесвітній день донора, судові охоронці Харкова задонатили понад 12 літрів крові.

Про це повідомляє територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.

«Співробітники служби є постійними клієнтами Харківського обласного центру служби крові й щоквартально здають кров і плазму для містян та військовослужбовців Сил безпеки й оборони України».

Поліцейські офіцери громади Харківщини також здали кров для поранених військовослужбовців: «Харківські поліцейські й раніше регулярно долучалися до акції «Здай кров — врятуй життя!», а з початком повномасштабної війни почали долучатись до донорства ще частіше».

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 