Всесвітній день донора: у Харкові вже здали кров поліцейські та судові охоронці

14 червня, у Всесвітній день донора, судові охоронці Харкова задонатили понад 12 літрів крові.

Про це повідомляє територіальне управління Служби судової охорони у Харківській області.

«Співробітники служби є постійними клієнтами Харківського обласного центру служби крові й щоквартально здають кров і плазму для містян та військовослужбовців Сил безпеки й оборони України».

Поліцейські офіцери громади Харківщини також здали кров для поранених військовослужбовців: «Харківські поліцейські й раніше регулярно долучалися до акції «Здай кров — врятуй життя!», а з початком повномасштабної війни почали долучатись до донорства ще частіше».

Агентство Телевидения Новости