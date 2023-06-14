Хочу, щоб наші діти з 1 вересня почали навчатися за комбінованою системою – Терехов

Щоб почати з 1 вересня комбіноване навчання, у харківських школах облаштовують 128 укриттів.

Про це сьогодні, 14 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, напередодні з міського бюджету для цього були виділені додаткові кошти.«Вчора на сесії міськради ми виділили 49 млн грн на бомбосховища та укриття у школах. Я дуже хочу, щоб наші діти з 1 вересня почали навчатися за комбінованою системою. Це дуже важливо, особливо для перших класів та дітей, які ще не були в школі та були вимушені навчатися лише онлайн», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости