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Хочу, щоб наші діти з 1 вересня почали навчатися за комбінованою системою – Терехов

Хочу, щоб наші діти з 1 вересня почали навчатися за комбінованою системою – Терехов

Щоб почати з 1 вересня комбіноване навчання, у харківських школах облаштовують 128 укриттів.

Про це сьогодні, 14 червня, в ефірі національного телемарафону повідомив міський голова Ігор Терехов. За його словами, напередодні з міського бюджету для цього були виділені додаткові кошти.«Вчора на сесії міськради ми виділили 49 млн грн на бомбосховища та укриття у школах. Я дуже хочу, щоб наші діти з 1 вересня почали навчатися за комбінованою системою. Це дуже важливо, особливо для перших класів та дітей, які ще не були в школі та були вимушені навчатися лише онлайн», – наголосив Ігор Терехов.

Агентство Телевидения Новости

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