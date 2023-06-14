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У Харкові зареєстровано майже 119 тисяч підприємців: скільки припинили діяльність?

У Харкові зареєстровано майже 119 тисяч підприємців: скільки припинили діяльність?

Станом на 1 червня кількість фізичних осіб-підприємців у місті Харкові склала 118 912 осіб.

На початок року в Харкові працювало 119 743 ФОП, повідомляє Департамент адміністративних послуг та споживчого ринку з посиланням на Головне управління Державної податкової служби в Харківській області. 

Довготривала російська агресія продовжує негативно впливати на стан бізнес-середовища міста. Так, протягом січня-травня 2023 року припинила діяльність 5301 фізична особа-підприємець. Перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду протягом цього ж періоду 354 ФОП. 

Водночас у Харкові продовжують відкриватися нові бізнеси, що дає можливість відновлювати економіку міста. Так, протягом січня-травня 2023 року офіційно зареєстрували свій бізнес 4593 фізичних особи-підприємці. Крім того, за цей же період 447 ФОП обрали Харків як нову локацію для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.

Агентство Телевидения Новости

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