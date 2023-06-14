Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв – Маляр

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають частковий успіх.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За добу, що минула:

– Бахмутський напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м.

– на Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.

Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога.

На Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка.

На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.

Ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні. Приміром за вчорашню добу ворог втратив:

– артилерійську батарею самохідних гармат;

– 2 комплекси РЕБ.

– зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);

– радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;

– ЗРК.

Агентство Телевидения Новости