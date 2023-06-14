Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв – Маляр
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, мають частковий успіх.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
За добу, що минула:
– Бахмутський напрямок – на різних ділянках пройшли вперед від 200-500 м.
– на Запорізькому напрямку пройшли вперед від 300-350 м.
Наші війська рухаються в умовах надзвичайно жорстоких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога.
На Бердянському напрямку бої тривають поблизу села Макарівка.
На Маріупольському напрямку бої тривають в районах Новоданилівки та Новопокровська.
Ворог несе втрати як в живій силі, так і в техніці та озброєнні. Приміром за вчорашню добу ворог втратив:
– артилерійську батарею самохідних гармат;
– 2 комплекси РЕБ.
– зосередження автомобільної техніки (до 10 од.);
– радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби;
– ЗРК.