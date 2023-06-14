В ХНУ ім. В. Н. Каразіна відбувся форум «Освіта. Наука. Бізнес» за участю ХОВА

Начальник Харківської ОВА взяв участь у першому за час повномасштабної війни форумі «Освіта. Наука. Бізнес», що відбувся в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Під час заходу спільно з науковцями, освітянами, представниками бізнесу та промисловості обговорили актуальні питання інноваційного відновлення Харківщини та України.

«Ключове завдання на сьогодні – це напрацювати ефективні механізми співпраці освіти, науки та бізнесу в нових умовах. Вимога часу – підготовка кваліфікованих кадрів, які здатні спільно з нашими міжнародними партнерами реалізовувати проєкти з відновлення промислового потенціалу області, – зазначив Олег Синєгубов. – Вдячний за запрошення та усім учасникам форуму за змістовну дискусію. Переконаний, такі зустрічі будуть регулярними та допоможуть нам ухвалювати максимально ефективні рішення для відбудови Харківщини».

Також Олег Синєгубов наголосив, що відновлення Харківщини неможливе без повного відродження та подальшого розвитку наукового та освітнього потенціалу області.

Агентство Телевидения Новости