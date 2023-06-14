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Харківщина здобула комплект нагород чемпіонату України з легкої атлетики

Харківщина здобула комплект нагород чемпіонату України з легкої атлетики

З 11 по 13 червня в Кропивницькому проходив чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат 2008-2009 років народження.

Під час змагань спортсмени Харківської області здобули 1 золоту, 1 срібну та 1 бронзову медалі.

У бігу на 2000 м з перешкодами чемпіоном України з результатом 7 хв. 1.38 сек. став Артур Шаповалов.

В свою чергу Єлізавета Лаєвська посіла друге місце в потрійному стрибку (11.48 м) та здобула бронзову нагороду в стрибках у довжину (5.40 м).

Наступним стартом для харківських легкоатлетів стане командний чемпіонат України серед юніорів, який 17 та 18 червня відбудеться в Івано-Франківську.

Агентство Телевидения Новости

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