4,5 тисячі підприємців зареєстрували бізнес у Харкові

Станом на 1 червня кількість фізичних осіб-підприємців у місті Харкові склала 118 912 осіб.

Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку з посиланням на Головне управління Державної податкової служби в Харківській області, на початок року в Харкові працювало 119 743 ФОП. Довготривала російська агресія продовжує негативно впливати на стан бізнес-середовища міста. Так, протягом січня-травня 2023 року припинила діяльність 5301 фізична особа-підприємець. Перемістили бізнес з Харкова та змінили свою податкову адресу на іншу область або територіальну громаду протягом цього ж періоду 354 ФОП.

Водночас у Харкові продовжують відкриватися нові бізнеси, що дає можливість відновлювати економіку міста. Так, протягом січня-травня 2023 року офіційно зареєстрували свій бізнес 4593 фізичних особи-підприємці. Крім того, за цей же період 447 ФОП обрали Харків у якості нової локації для своєї діяльності та змінили свою податкову адресу.

«Міська влада консолідує всі зусилля задля пошуку практичних рішень для подолання ключових проблем бізнесу, нівелювання негативних наслідків війни, залучення інвестицій, налагодження співпраці з органами державної влади та міжнародними інституціями», – підкреслили в департаменті.

Агентство Телевидения Новости