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З ТОВ Харкова стягнуть понад 1,8 млн грн

З ТОВ Харкова стягнуть понад 1,8 млн грн

Прокуратура в судовому порядку домоглась стягнення з ТОВ понад 1,8 млн грн за незаконне користування земельною ділянкою

Суд задовольнив позовну заяву Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, подану в інтересах держави в особі Харківської міської ради до товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення понад 1,8 млн грн безпідставно збережених коштів.

Встановлено, що на території Індустріального району в Харкові по вул. Северина Потоцького розташований ангар-гараж, право власності на який зареєстровано за товариством з обмеженою відповідальністю. Однак право оренди ТОВ земельної ділянки, на якій розташована вказана нежитлова будівля, припинено ще в 2021 році.

Таким чином, з того часу ТОВ незаконно, без правовстановлюючих документів використовувало землю площею майже 1 га і, відповідно, не сплачувало орендну плату, що завдало збитків Харківській міській територіальній громаді.

Агентство Телевидения Новости

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