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На Харківщині зникла дитина

На Харківщині зникла дитина

Увага, розшукується Роман Бойко! Відділом поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 3 ГУНП в Харківській області (м. Дергачі) встановлюється місцеперебування неповнолітнього Романа Бойко, 2006 року народження, мешканця с. Вільшани Солоницівської ОТГ.

Хлопець 13 червня близько 13:00 пішов у невідомому напрямку та додому не повернувся. Має психічне захворювання.Його прикмети: зріст 170-175 см, худорлявої статури, темне коротке волосся, темні очі.Був одягнений у синю футболку з малюнком, світлі спортивні штани, гумові капці.Шановні громадяни, якщо вам відома будь-яка інформація про розшукуваного, просимо повідомити за телефонами 0990695557, 0576320888 або 102.

Агентство Телевидения Новости

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