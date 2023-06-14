Харків’яни продовжують засмічувати місто

КП «Комплекс з вивозу побутових відходів» оперативно ліквідувало стихійне звалище в Індустріальному районі.

Як повідомили на підприємстві, за зверненням харків’ян та повідомленнями в месенджерах і соціальних мережах КВПВ стало відомо про несанкціоноване сміттєзвалище на вул. Біблика. Протягом доби побутові відходи, які залишили невідомі особи, вивезли. Особи порушників встановлюються.Директор КП «КВПВ» Олексій Артикуленко подякував харків’янам, які повідомляють про випадки незаконного викидання побутових відходів, і попросив надсилати фото- та відеоматеріали, які дозволять встановити причетних до цього осіб.«Якщо ви стали свідком незаконного викидання сміття, повідомте про це на наше підприємство, в райадміністрацію чи поліцію. Тим самим ви допомагаєте не лише покращити екологічну ситуацію, а й запобігти повторенню таких випадків», – зазначив Олексій Артикуленко.

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