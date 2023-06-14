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Представники малого бізнесу Харківщини зможуть взяти участь у МОМ

Представники малого бізнесу Харківщини зможуть взяти участь у МОМ

Про це повідомили в Департаменті економіки і міжнародних відносин Харківської обласної державної адміністрації.

Так, під час зустрічі керівництва Департаменту з представниками харківських підприємств та делегацією представництва в Україні Міжнародної організації з міграції було представлено проєкт «Розвиток МСП: економічна інтеграція внутрішньо переміщених осіб та відновлення бізнесу». Даний проект фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) через Банк розвитку KfW.

«Основною метою грантової програми є підтримка економіки України шляхом відновлення робочих місць та виробництва, а також задоволення попиту населення на критично важливі товари та послуги. В свою чергу проєкт надає можливість  українському мікро- та малому бізнесу взяти участь у грантовій програмі МОМ для постраждалих від війни мікро- та малих підприємств України», – повідомили в Департаменті економіки і міжнародних відносин ХОВА.

Ознайомитись із умовами участі у зазначеній грантовій програмі можна за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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