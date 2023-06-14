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Харківщина виборола 8 медалей чемпіонату України з самби

Харківщина виборола 8 медалей чемпіонату України з самби

З 10 по 13 червня в місті Тернопіль відбувся чемпіонат України з боротьби самбо серед юнаків, на якому збірна команда Харківської області посіла 3 місце загальнокомандне місце.

У змаганнях взяли участь 400 юнаків та дівчат 12-14 років з 19 регіонів країни. За підсумками чемпіонату юні харківські самбісти вибороли 3 золоті, 3 срібні та 2 бронзові медалі.

Чемпіонами України стали: Ксенія Кирильчук (вагова категорія до 43кг), Данило Олексенко (вагова категорія до 42кг) та Іван Єрмоленко (вагова категорія до 59кг).

Срібні медалі здобули: Поліна Стеблєва (вагова категорія до 37кг), Єгор Васютенко (вагова категорія до 35кг), Максим Лобанов (вагова категорія до 50кг).

Бронзовими призерами стали: Нікіта Борисов (вагова до 35кг) та Максим Тихонов (вагова до 50кг).

В командному заліку збірна Харківської області посіла третє місце. Друге було за самбістами Одеської області, а перше зайняла збірна Сумської області.

Агентство Телевидения Новости

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