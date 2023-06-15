10 років за ґратами: суд оголосив вирок рецидивісту, який разом з окупантами грабував жителів Нового Бурлука

62-річний житель селища Новий Бурлук, який раніше неодноразово відбував покарання за тяжкі злочини, під час окупації погодився стати «помічником» російського коменданта і допомагав російським військовим грабувати будинки місцевих жителів.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Співробітники СБУ затримали підозрюваного у вересні 2022 року у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Чугуївського району.

Спираючись на доказову базу, зібрану Службою безпеки України, суд призначив зловмиснику 10 років тюрми.

За даними слідства, на початку повномасштабного вторгнення він добровільно запропонував власний будинок для «розквартирування» загарбників і складування їхньої зброї та боєприпасів.

Також орієнтував окупантів на місцевості і «наводив» їх на помешкання односельців для пограбування.

Потім рашисти разом із колаборантом вдиралися до будинків людей і, погрожуючи зброєю, забирали гроші, автомобілі, побутову техніку та інше приватне майно.

У разі спротиву – погрожували потерпілим та їхнім родичам фізичною розправою «на місці» або ув’язненням до місцевої російської катівні.

Окупанти дозволили фігуранту забирати собі частину награбованих речей та вільно пересуватися в окупованому на той час районі.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним раніше неодноразово судимого 62-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), повідомив речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко.

Агентство Телевидения Новости