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У Херсон направлено допомогу від «Харківводоканал»

У Херсон направлено допомогу від «Харківводоканал»

Співробітники КП «Харківводоканал» одразу ж після підриву Каховської гідроелектростанції активно долучилися до надання гуманітарної допомоги постраждалим.Заступник генерального директора – директор Департаменту збуту підприємства Тарас Грущак повідомив, що сьогодні до Херсонської області вирушив спецвантаж.

«Поспілкувавшись із херсонськими колегами, визначили коло першочергових потреб, необхідних для відновлення роботи затоплених об’єктів херсонського «Водоканалу». У стислий термін зібрали все обладнання та матеріали. Зокрема, це мотопомпи, різні електричні кабелі, пожежні та напірні рукави. Сподіваюся, що незабаром водопостачання та водовідведення у цьому регіоні буде відновлене», – зазначив Тарас Грущак.

Агентство Телевидения Новости

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