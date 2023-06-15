У Немишлянському районі Харкова реконструювали газорозподільний пункт

Фахівці АТ «Харківміськгаз» реконструювали газорозподільний пункт у Немишлянському районі.Як повідомили в компанії, цей ГРП прослужив не один десяток років. Обладнання почало зношуватися та гірше функціонувати, тому фахівці «Харківміськгазу» замінили його. Оновлений ГРП забезпечить стабільне газопостачання довколишніх мікрорайонів.

«Ми продовжуємо роботи з модернізації газових мереж та активно готуємося до нового опалювального сезону. Саме на літній період припадає найбільша частина робіт з удосконалення споруд та системи газопостачання міста», – зазначили в АТ «Харківміськгаз».

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