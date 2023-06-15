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У Харкові у будинку на вулиці Наталії Ужвій, 82 знесуть під’їзд

У Харкові у будинку на вулиці Наталії Ужвій, 82 знесуть під’їзд

На останній сесії Харківської міської ради були виділені кошти на знесення першого під’їзду в будинку на вул. Наталії Ужвій, 82, який постраждав внаслідок ворожого авіаудару.

Як повідомив сьогодні, 15 червня, в ефірі радіо «Накипіло» перший заступник директора Департаменту житлово-комунального господарства Олексій Богач, після знесення під’їзду будуть зроблені експертні висновки по всьому будинку.

«Ніхто не знає, як пройде процес знесення. Нам потрібно зняти з верхньої точки ліфтове приміщення вагою 60 т. Обговорюємо це з техпрацівниками, інженерами. Міський голова зустрічався з мешканцями. Їм було запропоновано допомогу в побуті, гуртожиток тощо. У місті пошкоджено близько 50 тис. квартир. У Харкові не було таких руйнувань з часів Другої світової війни», – зазначив Олексій Богач.

Агентство Телевидения Новости

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