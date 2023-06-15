На Харківщині поліція викрила чоловіка, що вирощував снодійний мак та інше

На городі у жителя Балаклійщини поліція виявила понад 2 тисячі наркорослин Оперуповноважені відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області отримали інформацію про те, що 33-річний житель села Шевелівка вирощує вдома наркотичні рослини.Дізнавачі відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 310 (посів або вирощування снодійного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.14 червня поліцейські провели санкціонований обшук за місцем мешкання чоловіка.Вилучені паперові згортки з сухою подрібненою речовиною, схожою на наркотичну. Також вилучені сухі рослини, які зловмисник зберігав у господарських спорудах.На городі виявлені понад 2000 наркорослин.Речові докази направлені на експертне дослідження.

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