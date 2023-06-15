У Харкові пройшла конференція щодо академічної доброчесності

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спільно з народною депутаткою України Юлією Гришиною, представниками міської влади та обласної ради взяли участь у конференції «Академічна доброчесність у вищій освіті: виклики та інструменти.

Під час заходу підіймалися питання важливості розвитку академічної доброчесності та етики. Зокрема, обговорили питання боротьби із плагіатом як під час навчального процесу, так і під час створення кваліфікаційних робіт.

«Дякую керівництву Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, ГО “Фундація інституційного розвитку” та Асоціації юридичних клінік України за сприяння в проведенні форуму, а всім його учасникам за цікаву та змістовну дискусію. Переконаний, неприпустимість плагіату та повагу до інтелектуальної власності забезпечують не лише законодавчі норми, але й системна робота вишів з пропагування академічної етики, встановлення чітких стандартів і процедур дотримання доброчесності, зрозумілих як студентам, так і викладачам», – зазначив Олег Синєгубов.

За даними онлайн-опитування серед здобувачів освіти Харківщини 58% респондентів розуміють зміст поняття «академічна доброчесність». Ще 45% опитаних розуміють відмінності між видами порушень академічної доброчесності, зокрема володіють поняттям «академічний плагіат» та його різновидами.

«На рівні комітету ми лобіюємо потребу розвивати обізнаність студентів щодо академічної доброчесності та продумуємо шляхи щодо запобігання плагіату та протидії йому», – додала Юлія Гришина.

Зокрема, одними із важливих кроків для реалізації політики академічної доброчесності є робота зі студентами, затвердження відповідних кодексів та моніторинг динаміки дотримання академічної доброчесності чи її порушення.

«Ніні головний інструмент для виявлення академічної не доброчесності – перевірка студентських робіт на ознаки плагіату. Цю процедуру необхідно підсилювати, адже майже щороку з’являються нові шляхи обходу цих програм», – розповів ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Анатолій Гетьман.

Агентство Телевидения Новости