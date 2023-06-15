Чоловіку, що обкрадав односельців разом з окупантами призначено 10 років позбавлення волі

10 років ув‘язнення з конфіскацією майна: прокурори довели вину чоловіка, який разом з російськими військовими обкрадав будинки односельців

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним раніше неодноразово судимого 62-річного чоловіка за фактом пособництва державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Прокурори у суді довели, що мешканець с. Новий Бурлук Чугуївського району активно підтримував рф та виражав свою позицію проти України та її влади. Після окупації населеного пункту чоловік допомогав армії країни-агресора та став «помічником» російського коменданта.

З березня минулого року він «наводив» російських військових на помешкання односельчан з метою подальшого пограбування.

Після цього російські військовослужбовціразом із засудженим мародерили будинків людей.

У суді він свою вину не визнав та додав, що «державу не зрадив».

Агентство Телевидения Новости