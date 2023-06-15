Заходи епідеміологічного нагляду на Харківщині посилено

За 5 місяців цього року в області зареєстровано більше 52 тисяч випадків інфекційних захворювань проти майже 108 тисяч за аналогічний період минулого року. Загалом рівень захворюваності знизився, але без урахування грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Як зазначив директор Департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов, у літній період через підвищення температури можуть бути проблеми зі здоров’ям у людей похилого віку або в тих, хто мають хронічні хвороби. Тому він радить таким громадянам регулярно вимірювати тиск та вживати більше води, а якщо виникнуть проблеми зі здоров’ям – терміново звертатися до сімейного лікаря.

«Серед неінфекційних захворювань найпоширенішими є хвороби системи кровообігу (32,47%), на другому місці – хвороби органів дихання (17,27%) та на третьому – хвороби органів травлення (8,64%). Багато уваги зараз також треба приділяти профілактиці кишкових захворювань, адже починається сезон фруктів і овочів. Усе залежить від правильної обробки продуктів. До того ж через підрив Каховської ГЕС зараз маємо масштабну трагедію, тому багато часу приділяємо профілактиці захворювання на холеру», – сказав Максим Хаустов.

Завідувачка відділення епіднагляду (спостереження) та профілактики інфекційних хвороб ДУ «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» Тетяна Карлова наголосила, що в регіоні посилені заходи епідеміологічного нагляду і є чітко визначені точки відбору проб води. Наразі на Харківщині не





Агентство Телевидения Новости