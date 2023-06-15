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15.06.2023 22:08
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Зеленський провів розмову з Президентом Коста-Рики про дамбу Каховської ГЕС

Зеленський провів розмову з Президентом Коста-Рики про дамбу Каховської ГЕС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Коста-Рики Родріго Чавесом Роблесом.

Глава Української держави подякував співрозмовнику за постійну підтримку України з боку Коста-Рики на міжнародних майданчиках і запровадження санкцій проти Росії.

Президент України розповів про ситуацію, що виникла внаслідок руйнування росіянами дамби Каховської ГЕС у Херсонській області. Він наголосив на важливості притягнення агресора до відповідальності.

Володимир Зеленський відзначив регіональне лідерство Коста-Рики в роботі коаліції зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії проти нашої держави.

Президент України також висловив подяку за підтримку резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо української формули миру й запросив Коста-Рику приєднатися до її реалізації.

Співрозмовники обговорили можливість організації саміту Україна – Латинська Америка та скоординували позиції напередодні майбутніх міжнародних заходів.

Агентство Телевидения Новости

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