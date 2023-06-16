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Вбивство через зауваження – харків’янина засуджено до 12 років позбавлення волі

Вбивство через зауваження – харків’янина засуджено до 12 років позбавлення волі

Подія трапилась у жовтні 2022 року. У вечірній час на першому поверсі в під’їзді будинку, розташованому по вул. Гвардійців Широнінців, перебувала компанія з двох чоловіків і жінки. Вони почули шум – у під’їзд намагався потрапити незнайомий їм чоловік.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Харківської області.

Компанія вийшла на вулицю, чоловіки зробили незнайомцю зауваження з приводу того, що він намагається увійти до під’їзду в комендантську годину.

Виник конфлікт, який переріс у сутичку. «Гість», перебуваючи у стані наркотичного сп’яніння, дістав ніж, який мав при собі, та завдав ним ударів одному з чоловіків в область грудної клітини.

Попри всі зусилля медиків, які приїхали на виклик, врятувати життя потерпілого не вдалось – він помер в автомобілі «швидкої».

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Салтівської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винним 28-річного чоловіка в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України). Йому призначено покарання у виді 12 років позбавлення волі. За даними прокуратури Харківської області, обвинувачений раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжок і грабежів.

Обвинувальний вирок виніс Московський районний суд м. Харкова. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости

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