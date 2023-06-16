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Довічне ув’язнення загрожує експоліціянтці, яка працювала на ворога під час окупації Куп’янська

Довічне ув’язнення загрожує експоліціянтці, яка працювала на ворога під час окупації Куп’янська

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо 27-річної колишньої поліцейської за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Харківської області.

Слідством встановлено, що після повномасштабного вторгнення рф на територію України інспекторка з інформаційної підтримки відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області перейшла на бік ворога.

Після захоплення російськими загарбниками Куп‘янська 27-річна поліцейська пішла на співпрацю з окупантами. Спочатку вона здійснювала облік заяв та повідомлень про злочини в окупаційній «міліції».

Згодом жінка добровільно обійняла посаду «и. о. инспектора штаба» у псевдоправоохоронному органі, а після цього стала «старшим инспектором группы анализа, планирования и учета Отдела полиции № 1 (дислокация г. Купянск)». Псевдоправоохорониця особисто здійснювала обстеження навчальних закладів у Куп’янську та після цього по кожному об‘єкту складала «акт обследования технической укрепленности и антитеррористической защищенности объекта».

За роботу на окупантів зрадниця щомісячно отримувала 45 000 російських рублів.

6 лютого 2023 року правоохоронці затримали жінку у селі Старовірівка Куп‘янського району в будинку її родичів, де вона переховувалась від українського правосуддя.

Обвинувачена перебуває під вартою. Її судитимуть у Червонозаводському районному суді м. Харкова.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводили слідчі другого СВ ТУ Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, оперативний супровід – другий оперативний відділ ТУ ДБР у м. Полтаві, Харківське управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління СБУ в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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