З харківської підприємиці стягнуть понад 130 тисяч гривень за незаконне користування землею
Суд задовольнив позовну заяву Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова, подану в інтересах держави в особі Харківської міської ради до підприємиці про стягнення понад 130 тис. грн безпідставно збережених коштів.
Встановлено, що на території Немишлянського району в Харкові, по бульвару Богдана Хмельницького, розташована нежитлова будівля, у якій розміщуються магазин та ветклініка. Право власності на цю будівлю зареєстровано за підприємицею.
При цьому право власності або користування земельною ділянкою, на якій знаходиться вказана нерухомість, не оформлене.
Протягом 2021-2022 років підприємиця не сплачувала орендну плату за користування землею, внаслідок чого Харківській міській територіальній громаді завдано збитків.
Прокуратура звернулась до Господарського суду Харківської області з відповідним позовом, який задоволено. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
Після набрання законної сили рішенням суду прокуратурою будуть вжиті заходи щодо його реального виконання з метою надходження коштів до місцевого бюджету.