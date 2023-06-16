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В центрі Харкова з’явилася нова патріотична клумба

В центрі Харкова з’явилася нова патріотична клумба

Біля Дзеркального струменя озеленювачі «Харківзеленбуд» створили нову квіткову картину.

Для патріотичного панно використали коричневу та зелену альтернантеру, ірезину, жовтий тагетис, жовто-блакитну мармурову крихту та білий мармуровий камінь, повідомляє Харківська міська рада.

«Ця клумба стала ще однією візитівкою міста, присвяченою Збройним Силам України, кожному, хто боронить нашу країну і дає змогу іншим почуватися в безпеці», – зазначили на підприємстві.

Агентство Телевидения Новости

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