ЗСУ знешкодили ще 14 окупантів

Військовослужбовці Держприкордонслужби, у складі Сил оборони України, активно протидіють загарбникам, знищують особовий склад та техніку країни-агресора.На Бахмутському напрямку фахівці аеророзвідки одного з прикордонних підрозділів помітили наближення групи загарбників до лінії зіткнення. Спостереженням з повітря встановлено, що противник проводить заходи ротації. Так, провідники виводили новоприбулий стрілецький підрозділ російсько-окупаційних військ на позиції.

З заходом ворожих сил у зону ураження бійці ДПСУ відкрили вогонь з мінометів та гранатометів. Групу піхоти ворога накрито зосередженим вогнем. За уточненими даними вогневим ураженням від прикордонників знешкоджено 14 окупантів: 8 вбито, а ще 6 поранено.





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