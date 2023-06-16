Харків’янину повернули зниклого собаку через рік

Харків’янин знайшов свого собаку, який зник понад рік тому, повідомили в “Центрі поводження з тваринами”.

Пес на прізвисько Рафаель утік із дому навесні 2022 року. Він, імовірно, злякався обстрілів і побіг, як йому здавалося, у безпечне місце. Де пес провів літо і осінь минулого року, невідомо. У листопаді 2022 року собака опинився в притулку для бездомних тварин. Тут псу дали нове ім’я – Тайгер. Кілька разів Тайгера хотіли взяти любителі тварин, але щоразу вони змінювали рішення на користь інших собак.

Власники собаки вели пошуки в інтернеті та по притулках. Але за рік пес трохи підріс і змінився. Ідентифікувати собаку вдалося за плямами на животі та за поведінкою.

Рафаеля-Тайгера знайшли його справжні господарі. Після року пригод, бродячого життя та утримання в притулку пес повернувся до себе додому.

Джерело: Status Que

Агентство Телевидения Новости