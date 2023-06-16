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На Харківщині викрили ферму з рабами

На Харківщині викрили ферму з рабами

У селищі Харківської області викрили ферму, де працювали раби.

Встановлено, що людей вербував чоловік. У них відбирали документи та примушували виконувати важку роботу на фермі, яка займається розведенням корів. Люди перебували в антисанітарних умовах, за свій труд нічого не отримували. Про це повідомив начальник слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

“Чоловіка, який займався вербуванням людей, вирахували разом із оперативниками міграційної поліції. Всі завербовані ставали жертвами експлуататорів — їх змушували важко працювати, відбирали документи та силоміць утримували в одному з селищ на Харківщині”, — розповів Болвінов.

Наразі поліцейські проводять обшуки, допитують усіх фігурантів справи й збирають докази для того, щоб оголосити їм підозру. Постраждалі знаходяться вже у безпеці.

Джерело: 2day.kh

Агентство Телевидения Новости

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