Чоловік розбещував неповнолітніх на Харківщині

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка за розбещення неповнолітніхЗловмисника, який розбещував дітей, помітили на пляжі. Місцеві мешканки повідомили про чоловіка в поліцію.В ході перевірки правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 37-річний місцевий мешканець.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.15 червня слідчі за клопотанням місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Того ж дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости