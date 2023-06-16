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Чоловік розбещував неповнолітніх на Харківщині

Чоловік розбещував неповнолітніх на Харківщині

На Харківщині поліцейські затримали чоловіка за розбещення неповнолітніхЗловмисника, який розбещував дітей, помітили на пляжі. Місцеві мешканки повідомили про чоловіка в поліцію.В ході перевірки правоохоронці встановили особу зловмисника. Ним виявився раніше судимий 37-річний місцевий мешканець.Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) Кримінального  кодексу України.15 червня слідчі за клопотанням місцевої прокуратури повідомили чоловіку про підозру. Того ж дня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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