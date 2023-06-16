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38-річний харків’янин обкрадав квартири

38-річний харків’янин обкрадав квартири

Поліцейські оперативно затримали чоловіка за скоєння квартирної крадіжки 16 червня співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно зі співробітниками територіального підрозділу встановили, що до крадіжки причетний 38-річний харків’янин.Крадіжку він скоїв за допомогою викрадених у потерпілого комплекту ключів від вхідних дверей. Викрадене майно перевозив на автомобілі однієї зі служб таксі міста, після чого продав стороннім особам.За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. 

Агентство Телевидения Новости

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