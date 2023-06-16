Зловживала владою та зробила шкоду майже на 1,3 млн гривень: викрито чиновницю

Викрито чиновницю обладміністрації на зловживаннях під час державних закупівель: сума шкоди державі сягає майже 1,3 млн грн

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова повідомлено про підозру співробітниці Харківської обласної адміністрації за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 2 ст. 364 КК України).

Правоохоронці викрили головного спеціаліста Департаменту науки і освіти Харківської обладміністрації, яка є уповноваженою особою з питань закупівель. За даними слідства, восени 2021 року зазначений Департамент проводив закупівлю сучасного обладнання для проведення корекційно-розвиткових занять у харківську спеціалізовану школу для дітей з порушеннями зору.

Уповноважена особа з питань закупівель визначила переможцем київське товариство з обмеженою відповідальністю, що запропонувало значно завищені ціни на вказаний товар.

Агентство Телевидения Новости