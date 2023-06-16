Незаконне право оренди земель площею майже 307 га на Харківщині

Незаконне право оренди земель площею майже 307 га — прокуратура в апеляційній інстанції домоглась скасування незаконного судового рішення

Постановою Східного апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу Харківської обласної прокуратури на судове рішення з метою захисту права комунальної власності територіальної громади на землі площею майже 307 га, які за відсутності законних підстав «відсудило» на свою користь фермерське господарство.

На підставі судових рішень за позовами прокуратури визнано незаконними видані у 2013 році накази ГУ Держземагенства у Харківській області про передачу громадянину для ведення фермерського господарства двох земельних ділянок, розташованих на території Асіївської сільської ради Балаклійського району Харківської області, загальною вартістю майже 60 млн грн.

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