Працювали у псевдоправоохоронному органі під час окупації м. Ізюм: викрито колаборантів

Судитимуть трьох колаборантів, які працювали у псевдоправоохоронному органі під час окупації м. Ізюм

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальні акти щодо трьох мешканців м. Ізюм за фактом колабораційної діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що троє чоловіків добровільно пішли працювати до незаконного правоохоронного органу — «Изюмского отделения полиции УВД ВГА Харьковской области».

Троє колаборантів обійняли однойменну посаду та стали так званими «оперуповноваженими карного розшуку».

Обвинувачені приймали заяви від місцевих жителів, відбирали пояснення у свідків, складали протоколи огляду місця події.

На початку 2023 року правоохоронці затримали їх в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі всі троє «поліцейських» перебувають під вартою. Обвинувачених судитимуть у Дзержинському районному суді м. Харкова.

Агентство Телевидения Новости