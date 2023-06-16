Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 20:03
Просмотров: 99

У Харкові чоловік підпалив автівку

У Харкові чоловік підпалив автівку

Підпал автомобіля біля СТО по Автострадній набережній у Харкові — чоловіка судитимуть за низку злочинів

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка. Мешканець Харкова обвинувачується у низці злочинів, один з них — підпал автомобіля.

За даними слідства, 15 березня цього року чоловік побачив біля в’їзду в СТО по вул. Автострадна набережна автомобіль «Mitsubishi Pajero Wagon», пофарбований у камуфляжний колір. Обвинувачений облив автівку легкозаймистою рідиною і підпалив. Виникла пожежа, вогонь перекинувся на сусідній автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter». Обидві автівки зазнали пошкоджень.

Обвинувачений обрав саме цей автомобіль невипадково — чоловік вважав, що підпалений ним автомобіль належить військовослужбовцю ЗСУ. Сам обвинувачений при цьому мав проросійські погляди.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 