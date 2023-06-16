У Харкові чоловік підпалив автівку

Підпал автомобіля біля СТО по Автострадній набережній у Харкові — чоловіка судитимуть за низку злочинів

Салтівською окружною прокуратурою м. Харкова затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка. Мешканець Харкова обвинувачується у низці злочинів, один з них — підпал автомобіля.

За даними слідства, 15 березня цього року чоловік побачив біля в’їзду в СТО по вул. Автострадна набережна автомобіль «Mitsubishi Pajero Wagon», пофарбований у камуфляжний колір. Обвинувачений облив автівку легкозаймистою рідиною і підпалив. Виникла пожежа, вогонь перекинувся на сусідній автомобіль «Mercedes-Benz Sprinter». Обидві автівки зазнали пошкоджень.

Обвинувачений обрав саме цей автомобіль невипадково — чоловік вважав, що підпалений ним автомобіль належить військовослужбовцю ЗСУ. Сам обвинувачений при цьому мав проросійські погляди.

Агентство Телевидения Новости