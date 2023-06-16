На Харківщині на кілька днів частково перекриватимуть трасу в районі Балаклії через розмінування

З 19 по 22 червня включно з 09:00 до 14:00 на ділянці з км 41+700 – км 44+700 автомобільної дороги загального користування державного значення Т-21-10 «Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка» буде заборонено рух усіх транспортних засобів у зв’язку із проведенням розмінування, нейтралізації вибухонебезпечних предметів та невідпрацьованих боєприпасів.

Про це повідомили у ГУНП Харківської області.

Об’їзд вищевказаної ділянки автомобільної дороги буде проводитись безпосередньо по вулицям міста Балаклія Ізюмського району Харківської області.

Шановні громадяни, просимо врахувати дану інформацію при плануванні поїздок за даним напрямком.

Агентство Телевидения Новости