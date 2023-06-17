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У Чехії відкрилося друге відділення «Нової пошти»

У Чехії відкрилося друге відділення «Нової пошти»

«Нова пошта» відкрила друге відділення Nova Post у Празі: на черзі відкриття мережі у Брно.

Про це повідомляється на сайті компанії.

Поштове відділення приймає документи та посилки до 30 кг. Воно розташоване за адресою м. Прага,186 00 Za Poříčskou bránou 256/6 та працює щодня, без вихідних.

«Найближчим часом для зручності наших клієнтів ми запустимо доставку у партнерські поштомати і пункти приймання-видачі посилок у магазинах, а також адресний забір із будь-якого міста Чехії», йдеться у повідомленні.

У першому вантажному відділенні «Нової пошти», яке відкрилося у Празі на початку червня за адресою Pod Višňovkou 1664/29, можна відправляти та отримувати відправлення до 1000 кг. Термін доставки – від 5 робочих днів.

Агентство Телевидения Новости

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