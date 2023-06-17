У Харкові розпочався суд по резонансній ДТП на Гагаріна, яку спричинив 16-річний водій Infiniti

Сьогодні відбулося підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням Миколи Харківського. 26 жовтня 2021 року хлопець спричинив аварію, внаслідок якої одна людина загинула, троє дістали поранення.

Про це повідомив Артем Облетов, адвокат юридичної компанії «Міллер», яка представляє інтереси родини загиблого чоловіка.

За словами адвоката, обвинувальний акт скеровано на розгляд до суду ще у січні минулого року, втім низка чинників, зокрема, зміна місць проживання учасників процесу, війна, служба у ЗСУ, продовження лікування потерпілих – уповільнили розгляд справи.

На наступному засіданні заплановано:

– отримання досудової доповіді від представника уповноваженого органу з питань пробації (інформація щодо характеристики обвинуваченого);

– оголошення обвинувачення та отримання офіційної позиції захисту відносно нього;

– встановлення порядку та обсягу дослідження доказів.

«Завершено розслідування й у справі батька Миколи Харківського – чоловіку було повідомлено про підозру за ст. 166 КК України (злісне невиконання батьками встановлених законом обов’язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки). Триває ознайомлення сторін із матеріалами кримінального провадження. Найближчим часом обвинувальний акт має бути скеровано до суду», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, смертельна ДТП сталася увечері 26 жовтня на перехресті проспекту Гагаріна та вулиці Одеської. Автомобіль Infiniti під керуванням 16-річного водія проїхав на сигнал світлофора, що забороняє, і зіткнувся з автомобілем Chevrolet Aveo. Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet загинув на місці аварії. Пізніше експерти встановили, що швидкість автомобіля, з якою їхав Микола Харківський, становила 180 кілометрів на годину.

Агентство Телевидения Новости