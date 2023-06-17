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ДСНС ліквідували 12 пожеж на Харківщині

ДСНС ліквідували 12 пожеж на Харківщині

Протягом доби з 16 по 17 червня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.За цей період здійснено 17 оперативних виїздів, з яких: 12 – на ліквідацію пожеж, з них 1 трапилась внаслідок ворожого обстрілу; 5 – для надання допомоги населенню;

О 23:45 надійшла інформація про пожежу, спричинену ворожим обстрілом у м. Куп’янськ. Горів дах двохповерхового багатоквартирного будинку на площі 50 м.кв. Від ДСНС залучалось 4 одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Вогонь ліквідовано о 00:35. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 128 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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