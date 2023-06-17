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В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів

В Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів

Станом на 09:40 17.06.2023: в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 5 ворожих кораблів, серед яких 2 – носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп 16 ракет; в Азовському морі – 1 ворожий корабель; в Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться 8 ворожих кораблів, серед яких 1 – носій крилатих ракет “Калібр”, загальний залп 16 ракет; за добу, в інтересах рф, прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:до Азовського моря – 14 суден, з них 1 рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 19 суден, з них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Агентство Телевидения Новости

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