Під Балаклією відбудовують зруйнований під час окупації міст

У Балаклії проводяться роботи з будівництва нового мосту на автомобільній дорозі Т-21-10 поблизу села Байрак, який зазнав значних пошкоджень через військові дії рф.

Про це повідомили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

Роботи стартували у січні 2023 року: довжина нового мосту становитиме близько 200 метрів, ширина – 12 метрів, міст має витримувати вантажівки вагою до 60 тонн. Також на ньому буде облаштовано тротуари для пішоходів, освітлення, карнизні блоки.

Також буде проведено капітальний ремонт під’їзду до нового моста, довжиною 1,8 км.

Завершити роботи планується до кінця 2023 року.

Агентство Телевидения Новости