У Харкові неповнолітні напали на 12-річну дівчину та цеглиною розбили їй обличчя

16 червня до Основ’янського відділу поліції надійшло повідомлення з лікарні про доставляння 12-річної дівчини з забійною раною лоба.

Про це повідомили в пресслужбі ГУНП Харківської області.

Неповнолітня пояснила, що на території однієї із шкіл Харкова невідомий хлопець кинув в неї цеглиною.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Під час перевірки поліцейські встановили, що у постраждалої виник конфлікт з хлопцями через її електросамокат. Один з хлопців підняв камінь та жбурнув в сторону постраждалої. Дівчинка подзвонила матері. Жінка викликала швидку та поліцію.

В лікарні 12-річній постраждалій на лобі наложили чотири шви.

Працівники поліції встановили хлопців та запросили їх разом з батьками до відділу поліції. Відносно батьків хлопців складені адміністративні протоколи.

Агентство Телевидения Новости