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Міста-володарі Призу Європи: Харків став віцепрезидентом Асоціації

Міста-володарі Призу Європи: Харків став віцепрезидентом Асоціації

Місто Харків , 16 червня, було переобране віце-президентом в Асоціації міст-володарів Призу Європи.Як повідомили у Департаменті міжнародного співробітництва, у засіданні взяли участь представники муніципалітетів європейських міст, а також Парламентської Асамблеї Ради Європи.

Місто Харків представляла голова постійного представництва Асоціації міст-володарів Призу Європи в Україні Олександра Чихладзе.

У рамках асамблеї, у зв’язку з закінченням терміну головування, був призначений новий президент Асоціації міст-володарів Призу Європи. Ним став мер польського міста Люблін Кшиштоф Жук, який змінив на цій посаді Кшиштофа Матіящика, мера міста Ченстохова. При цьому мер Ченстохова, а також Харківський міський голова Ігор Терехов були обрані віце-президентами Асоціації міст-володарів Призу Європи. 

Під час заходу представники асоціації висловили готовність надавати всебічну підтримку та допомогу українським містам.

Довідка. Асоціація міст-володарів Призу Європи була заснована в місті Удіне (Італія) 25 березня 1984 року. Це добровільне об’єднання всіх міст, які були удостоєні Призу Європи. Мета створення асоціації полягає у встановленні тісніших зв’язків між її членами, сприянні обміну інформацією та ініціювання дискусій.

Агентство Телевидения Новости

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