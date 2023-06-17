Нетверезий водій пропонував харківським патрульним відпустити його за 5 тисяч гривень

Сьогодні вдень на вулиці Клочківській патрульні зупинили авто Daewoo Lanos за порушення ПДР. Під час спілкування патрульні виявили у водія ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували йому пройти відповідний огляд.

Прилад Drager зафіксував 2,08 проміле алкоголю, повідомляє пресслужба УПП Харківської області.

За непритягнення до відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям 5 тисяч гривень: патрульні неодноразово попереджали громадянина про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди. Однак водій не реагував на попередження.

Для фіксації обставин події поліцейські викликали на місце слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости