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Відновлення мостів на Харківщині: де зараз тривають ремонтні роботи

Відновлення мостів на Харківщині: де зараз тривають ремонтні роботи

Крім повноцінного відновлення мостів, які були зруйновані внаслідок російської військової агресії, підрядні організації Служби відновлення лагодять мости і шляхопроводи в межах експлуатаційного утримання.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Роботи сьогодні проводяться на автомобільних дорогах:

Р-46 Харків – Охтирка

М-03 Київ – Харків – Довжанський

М-29 Харків – Красноград – Перещепине

М-26 Чугуїв – Мілове

Мета робіт – забезпечення безаварійного проїзду мостами. Зокрема триває відновлення елементів огородження, ремонт деформаційних швів, відновлення захисного шару бетону тощо.

Агентство Телевидения Новости

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