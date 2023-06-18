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На Харківщині потонула 12-річна дівчина

На Харківщині потонула 12-річна дівчина

18 червня у місті Первомайський Лозівського району трапилась надзвичайна подія на місцевому ставку Сиваш: під час купання на очах у свідків потонула 12-річна дівчинка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Люди намагались врятувати дівчину. Проте на момент, коли дитину вдалось витягти з води, вона вже не подавала ознак життя.

Рятувальники не залучались. Причини та обставини події наразі встановлюють співробітники поліції.

Агентство Телевидения Новости

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