На Харківщині потонула 12-річна дівчина

18 червня у місті Первомайський Лозівського району трапилась надзвичайна подія на місцевому ставку Сиваш: під час купання на очах у свідків потонула 12-річна дівчинка.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС Харківської області.

Люди намагались врятувати дівчину. Проте на момент, коли дитину вдалось витягти з води, вона вже не подавала ознак життя.

Рятувальники не залучались. Причини та обставини події наразі встановлюють співробітники поліції.

Агентство Телевидения Новости