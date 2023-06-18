Харківські плавці завоювали три золоті медалі на чемпіонаті України

З 16 по 18 червня в Києві відбувся чемпіонат України з плавання на відкритій воді: на рахунку харків’ян три золоті, одна срібна та одна бронзова медаль.

Про це повідомили у Харківській ОВА.

У змаганнях серед чоловіків харківський плавець Ігор Червінський переміг на дистанції 10 км, а також посів друге місце на дистанції 5 км.

Своєю чергою, Дмитро Бойко став чемпіоном серед юнаків 2006-2007 років народження на дистанції 7,5 км та переміг на дистанції 5 км серед юнаків 2004-2009 років народження. Також Дмитро здобув бронзову медаль дистанції 5 км серед чоловіків.

Агентство Телевидения Новости