Окупанти обстрілювали п’ять районів Харківщини: є поранені

Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Внаслідок мінометного обстрілу селища Липці Харківського району зруйновано 2 приватні житлові будинки, зазнав поранення 35-річний цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль. Про це повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено лінію електропередач, щонайменше 2 будинки та господарчі споруди.

У селі Першотравневе Ізюмського району через артилерійський обстріл ворога зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 65 років.

У селі Морозова Долина Богодухівського району через ворожий обстріл сталася пожежа у лісосмузі поза межами населеного пункту.

У селі Токарівка Харківського району місцевий мешканець 52 років наступив на міну «Пелюстка», госпіталізований з пораненням середньої тяжкості.

Триває розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 55 вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости