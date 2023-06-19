Протягом доби обстрілів зазнали 22 населених пункти Харківської області – Генштаб

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 19 червня. 481 доба війни.

Розпочалася чотириста вісімдесят перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Сьогодні вночі російська федерація завдала чергового удару ракетами та іранськими ударними БпЛА Shahed по Україні. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби противник завдав 59 авіаційних ударів та здійснив понад 100 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зокрема, діти, пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, зруйновано та пошкоджено більш як 20 житлових будинків та школа.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – протягом доби відбулось 24 бойових зіткнення.

На Слобожанському напрямку противник протягом доби завдав авіаційних ударів по населених пунктах Огірцеве, Бударки та Веселе Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Велика Писарівка, Гур’їв Козачок, Ветеринарне, Вовчанськ, Бударки, Землянки, Бологівка, Одноробівка, Уди, Стрілеча, Лук’янці, Вовчанські Хутори на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційного удару по Кислівці Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка, Берестове Харківської області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу противника та уражено 1 зенітно-ракетний комплекс ворога. Також нашими захисниками було знищено ворожий гелікоптер Ка-52, 3 іранських ударних БпЛА типу Shahed та 7 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, 4 зенітно-ракетних комплекси, 2 райони зосередження особового складу та військової техніки противника та 2 склади боєприпасів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости