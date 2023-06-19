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Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу

Правоохоронці показали наслідки обстрілів Харківщини за добу

За добу з 18 по 19 червня внаслідок обстрілів у селі Липці Харківського району було зруйновано приватні будинки, пошкоджено автомобіль. Поранення отримав 35-річний чоловік.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП Харківської області.

В результаті артобстрілу села Першотравневе Ізюмського району травми отримав 65-річний чоловік. Снаряд влучив в город приватного домоволодіння.

У місті Вовчанськ Чугуївського району пошкоджена лінія електропередач, будинки та господарчі споруди.

У селі Морозова Долина Богодухівського району сталася пожежа у лісосмузі.

За адресами виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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