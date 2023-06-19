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Кількість загиблих унаслідок підриву Каховської ГЕС зросла до 17 – МВС

Кількість загиблих унаслідок підриву Каховської ГЕС зросла до 17 – МВС

Станом на 18 червня відомо про загибель 17 цивільних осіб унаслідок підриву російськими військами Каховської ГЕС. 13 людей загинули унаслідок утоплення, ще 4 отримали несумісні з життям вогнепальні поранення під час евакуації. Безвісти зникла 31 людина.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Також міністр поінформував, що залишаються підтопленими 876 будинків; усього евакуйовано з небезпечних зон 3 614 громадян, з яких 474 дитини та 80 маломобільних осіб.

Водночас Клименко відзначив, що у Нововоронцовській громаді на Херсонщині частково відновлено централізоване водопостачання населенню. «Процес іде. Безстрашні комунальники щодня працюють над тим, щоб повернути людям воду», – заявив міністр.

При цьому глава МВС зазначив, що там, де досі відсутнє водопостачання – а це понад 167 тисяч абонентів лише на Дніпропетровщині, – організовано підвезення питної та технічної води. За його даними, загалом жителям Дніпропетровщини підвезено понад 11 тисяч тонн води.

Агентство Телевидения Новости

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